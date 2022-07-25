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الجزائر تعلن عن اكتشافات نفط وغاز جديدة بالشراكة مع إيني

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سوناطراك
سوناطراك
نفط وغاز

الجزائر تعلن عن اكتشافات نفط وغاز جديدة بالشراكة مع إيني

واستثمار 4 مليارات دولار مع شركاء دوليين في منطقة نفطية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك في بيان اليوم الاثنين عن كشف نفطي وكشفين للغاز.

أوضحت الشركة أن الكشف النفطي جاء بالتعاون مع إيني الإيطالية، وفق رويترز.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك"، توفيق حكار، أعلن الأسبوع الماضي أن المجموعة التابعة للدولة وشركائها، "أوكسيدنتال" و"توتال إنرجيز" و"إيني"، سيستثمرون 4 مليارات دولار لإنتاج مليار برميل من المكافئ النفطي في منطقة بيركين.

وقال حكار إن سوناطراك، ستوقع ثلاثة أو أربعة عقود جديدة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الشركة وقعت بالفعل ثلاثة عقود هذا العام.

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