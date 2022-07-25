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وزير الطاقة السعودي يبحث مع وزراء أردنيين سبل تطوير التعاون

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جانب من الاجتماع
طاقة

وزير الطاقة السعودي يبحث مع وزراء أردنيين سبل تطوير التعاون

في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والري

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اجتمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، بوزراء من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هم وزير المياه والري المهندس محمد النجار، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة.

وجرى في الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجالات المياه والري والطاقة المتجددة، وتعزيز التكامل والتعاون في هذه المجالات الحيوية تحقيقاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، من خلال تبادل الخبرات، وبحث أفضل فرص التعاون المشترك، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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