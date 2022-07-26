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أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثاني.. برنت فوق 106 دولارات للبرميل

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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
أسعار النفط

أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثاني.. برنت فوق 106 دولارات للبرميل

وسط مخاوف من شح الإمدادات

طوكيو - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من شح الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، وهي مورد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر 1.51 دولار، أو 1.4% إلى 106.66 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 1.9% في اليوم السابق.

كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر سبتمبر 1.36 دولار، أو 1.4% إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1%، أمس الاثنين.

غازبروم: إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض 80% اعتبارا من الأربعاء طاقة غاز روسيا غازبروم: إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض 80% اعتبارا من الأربعاء

وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا أمس، بعدما قالت شركة غازبروم، إن الإمدادات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20% فقط من طاقته.

وسيجعل تقليص روسيا للإمدادات الدول غير قادرة على تحقيق أهدافها لإعادة ملء مخزون الغاز الطبيعي قبل فترة زيادة الطلب في الشتاء.

وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، احتمال تقنين الغاز للصناعة للحفاظ على التدفئة لمواطنيها خلال أشهر الشتاء.

وقد يدفع هذا المستخدمين النهائيين لمبادلة الغاز بمنتجات نفطية، خاصة الديزل. لكن هذا ينطوي أيضا على مخاطر، لأن روسيا تزود المنطقة بمعظم وقود الديزل.

ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار للسائقين الذين يعتمدون على الوقود.

وقال المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا، إن "ارتفاع أسعار الغاز، الناجم عن تقليص الإمدادات الروسية، قد يزيد التحول من الغاز إلى النفط ويدعم أسعار الخام".

وتعطلت إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز لأوروبا بسبب العقوبات الغربية وخلافات مع روسيا حول الدفع منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

ومع ذلك، فقد فرض انخفاض الطلب بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود مؤخرا وتوقع زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ضغوطا على الأسعار.

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