أميركا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال النصف الأول

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال النصف الأول من العام 2022، بينما زادت البلاد الإمدادات إلى أوروبا وسط أزمة أوكرانيا.

وأضافت الوكالة الحكومية، أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت 12% إلى متوسط بلغ 11.2 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام مقارنة مع النصف الثاني من العام 2021 .

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وساعدت زيادة طاقة تصدير الغاز المسال وارتفاع الأسعار والطلب، خصوصا من أوروبا، في دعم الصادرات.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ذهبت حوالي 71% من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مدار الأشهر الخمسة الأولى من العام.

إلى ذلك، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، هبط بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو.

وبحسب البيانات، تراجع مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 474.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1985.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أقرت خطة للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، تطلق بموجبها الولايات المتحدة ما يقرب من مليون برميل من النفط يومياً من احتياطياتها لمدة ستة أشهر، وهو حجم تاريخي يؤكد قلق البيت الأبيض بشأن ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.