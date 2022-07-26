البيت الأبيض: أميركا ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي
الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي عند أدنى مستوى منذ يونيو 1985
قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي ضمن قرار أُعلن عنه سابقا بهدف تهدئة أسعار النفط.
كانت الإدارة أعلنت في أواخر مارس/ آذار أنها ستفرج عن مليون برميل من النفط يوميا لمدة 6 أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي المخزن على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا، وفق رويترز.
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية، أمس الاثنين، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، هبط بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو.
وبحسب البيانات تراجع مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 474.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1985، وفق ما نقلته "رويترز".
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