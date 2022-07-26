نفط وغاز
العقود الأميركية للغاز الطبيعي ترتفع أكثر من 5%
بفعل موجة حارة تعزز الطلب لتبريد الهواء
ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 5%، أمس الاثنين، بينما تعزز موجة حارة مستمرة في الولايات المتحدة الطلب على الكهرباء من محطات التوليد التي تعمل بالغاز لتشغيل أجهزة تبريد الهواء.
وأنهت عقود الغاز تسليم أغسطس، جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 42.8 سنت، أو 5.2%، لتسجل عند التسوية 8.727 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
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وشهدت كل الولايات الأميركية تقريبا درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية على مدار الأسبوع المنصرم، ومن المتوقع حدوث موجة أخرى أكثر شدة.
وجاءت الموجة الحارة في الولايات المتحدة عقب درجات حرارة قياسية قتلت مئات الأشخاص وأثارت حرائق غابات في أوروبا.
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