ولي العهد السعودي: سنبحث التعاون مع اليونان في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر
محمد بن سلمان: سنساعد اليونان على إنشاء شبكة الربط الكهربائي
قال ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ستبحث التعاون مع اليونان في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأضاف ولي العهد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى اليونان اليوم الثلاثاء: "سنساعد اليونان على إنشاء شبكة الربط الكهربائي"، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوثيقة مع اليونان.
وغادر ولي العهد السعودي في وقت سابق اليوم المملكة في زيارة رسمية إلى كل من اليونان وفرنسا.
يأتي ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.
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