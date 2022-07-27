أسعار الغاز الأميركي تتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية في تاريخها

تتجه أسعار الغاز الطبيعي الأميركي لتسجيل أكبر مكاسب شهرية في تاريخها خلال يوليو، مدعومة بشكل أساسي بارتفاع الطلب على الكهرباء للتبريد مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، التي سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 1950.

حيث ارتفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة بنسبة 10% في يوليو.

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من جهة أخرى تصدرت الولايات المتحدة قائمة مصدري الغاز المسال في النصف الأول من 2022 بحسب ما كشفته إدارة معلومات الطاقة.

وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال 12% إلى نحو 11.2 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام مقارنة مع النصف الثاني من 2021.

وذهبت نحو 71% من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الخمسة أشهر الأولى من العام.