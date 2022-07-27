الإدارة الأميركية: لا خطط لسحب احتياطيات نفطية إضافية بعد فترة الـ6 أشهر

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، برايان ديزي، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لمواصلة السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لما بعد فترة الستة أشهر الأصلية.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت في أواخر مارس، أنها ستسحب مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي المخزن على سواحل لويزيانا وتكساس.

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وأضاف ديزي "بينما نجلس هنا اليوم، ليس لدينا نية لمواصلة ذلك أكثر".

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أعلنت الإدارة الأميركية، أنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، هبط بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو.