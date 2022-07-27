نفط وغاز
فرنسا تعرض على ألمانيا تزويدها بالغاز في الشتاء لمساعدتها على تجاوز الأزمة
أوروبا تستعد لمواجهة غموض يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا
قالت وزارة الطاقة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن باريس ستزود برلين بالغاز في الشتاء لمساعدتها على تجاوز أزمة الطاقة.
كانت دول الاتحاد الأوروبي، قد اتفقت على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها للغاز بواقع 15% قبل الشتاء المقبل، في وقت تستعد أوروبا لمواجهة غموض يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا.
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وكتبت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على تويتر تقول: "لم تكن هذه مهمة مستحيلة. الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء القادم".
كما رجح المجلس الأوروبي إعلان تحذير اتحادي بشأن أمن الطاقة، وقال إن التحذير سيجعل خفض الطلب على الطاقة إلزامياً.
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