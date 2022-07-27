إنتاج النفط الأميركي يرتفع إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سجل الأسبوع الماضي أكبر زيادة منذ ديسمبر كانون/ الأول 2021.

وقالت الوكالة الحكومية إن إنتاج الخام ارتفع بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 12.1 مليون برميل يوميا.

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ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن معدلات تشغيل مصافي التكرير في ولايات الغرب الأوسط الأميركي هبطت إلى 85.2%، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2021.