غازبروم الروسية تبدأ خفض تدفقات الغاز عبر "نورد ستريم".. قلصتها إلى النصف

تراجعت تدفقات الغاز الطبيعي الروسي عبر نورد ستريم 1 إلى ألمانيا صباح اليوم الأربعاء، بعد أن خفضت غازبروم طاقة خط الأنابيب الذي يوفر أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

أظهرت البيانات الموجودة على موقع Nord Stream AG الإلكتروني، أن التدفقات قد انخفضت إلى النصف تقريبًا بدءاً من الساعة 8 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (0600 بتوقيت غرينتش)، وبلغت 14423764 كيلوواط / ساعة، انخفاضًا من المستويات الأعلى عند 27000000 كيلوواط ساعة في السابق.

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قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم المملوكة الدولة، إن التدفقات ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب في اليوم، أي خمس الطاقة العادية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، لأنها بحاجة إلى وقف تشغيل توربين بناء على تعليمات من هيئة مراقبة الصناعة.

وأظهرت بيانات من مشغل خط الأنابيب "جاسكيد"، أن تدفقات الغاز المتجهة شرقًا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا إلى بولندا من ألمانيا تراجعت أيضًا صباح الأربعاء.