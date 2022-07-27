غازبروم: لم نتلق بعد توربين "نورد ستريم 1"
ألقت باللوم على شركة سيمنز في التأخير، قائلة إنها لا تعمل على حل المشاكل
قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية، فيتالي ماركيلوف، اليوم الأربعاء، إن الشركة لم تتلق حتى الآن توربين سيمنز المستخدم في محطة خط أنابيب نورد ستريم 1 بورتوفايا، الذي يخضع للصيانة في كندا.
وألقى ماركيلوف باللوم على شركة سيمنز في التأخير، قائلاً إنها لا تعمل على حل المشاكل، وإن هناك مخاطر عقوبات مرتبطة بالمعدات.
وذكر نائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أن محطة الغاز تعمل بوحدة معالجة واحدة فقط حالياً، وأن الوحدات الأخرى تتطلب الصيانة من قبل شركة سيمنز، وفق ما نقلته "رويترز".
وكانت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم المملوكة الدولة، قالت إن التدفقات من خط الأنابيب ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب في اليوم، أي خمس الطاقة العادية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، لأنها بحاجة إلى وقف تشغيل توربين بناء على تعليمات من هيئة مراقبة الصناعة.
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