مخزونات النفط الأميركية تهبط 4.5 مليون برميل بأعلى من التوقعات

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير.

وقالت الوكالة الحكومية، إن مخزونات الخام تراجعت 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو/ تموز، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاضا قدره مليون برميل.

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وارتفع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينغ 751 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفق رويترز.

وانخفض استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام بمقدار 292 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات التشغيل 1.5 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 225.1 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 0.9 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 784 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 111.7 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 0.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 1.14 مليون برميل يوميا إلى 1.62 مليون برميل يوميا.