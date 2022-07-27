مصر والهند توقعان اتفاقاً لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بـ 8 مليارات دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هندية لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر مجلس الوزراء في بيان أن شركة رنيو باور برايفت ليمتد الهندية ستبني مصنعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ألف طن سنويا وباستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار.

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وأشار البيان إلى أن عددا من الجهات الحكومية يشارك في المشروع وهي: "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء" و"صندوق مصر السيادي".

وأوضح أن حجم الإنتاج المتوقع قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنويا، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في أحد المواقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، أولاها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي سعة 150 ميجاوات مزود بـ 570 ميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

وتابع اليبان: "في المرحلة التالية سيتم التوسع لإنتاج 200 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر من خلال قدرة محلل كهربائي تبلغ 1.5 غيغاوات مزودة بـ 5.68 غيغاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، بحيث تصل السعة الإجمالية للمشروع إلى 220 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر".

وقال وزير الكهرباء والطاقة والمتجددة المصري محمد شاكر، إنه سيتم تحديد مواقع الطاقة المتجددة من قبل "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" وفقًا للقواعد والإجراءات واللوائح المعمول بها، وسيتم نقل كميات الطاقة المنتجة من خلال شبكة الكهرباء الوطنية التي تديرها "الشركة المصرية لنقل الكهرباء".

وأضاف الوزير: "تمتلك مصر وفرة في موارد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمكن من خلالها توليد طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما أن مصر تعد سوقا واعدة لتصبح قوة عالمية في سلسلة قيمة الطاقة الخضراء".