نفط وغاز
نيجيريا ترفع أسعار البيع الرسمية للنفط الخام في أغسطس
تعد أكبر مصدر للنفط في إفريقيا
رفعت شركة النفط الحكومية النيجيرية، أسعار البيع الرسمية في أغسطس لخامي بوني الخفيف وكوا إيبوي، مضافا إلى الأول 646 سنتا والثاني 749 سنتا للبرميل من برنت المؤرخ.
وكانت الفروق في يوليو عند إضافة 495 سنتا للبرميل لبوني الخفيف، و580 سنتا لكوا إيبوي، وفقا لـ"رويترز".
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وتعد نيجيريا أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، لكنها ما زالت تجد نفسها مضطرة لاستيراد كل حاجاتها من الوقود تقريبا بسبب نقص في طاقة التكرير.
وكانت قد ألغت في وقت سابق هذا العام خططا لإنهاء دعم الوقود، وهو تحرك أثار قلق صندوق النقد الدولي.
وتعاني نيجيريا نقصا متقطعا في الوقود، ورفعت توقعاتها لعجز الميزانية مرتين هذا العام وزادت الاقتراض لتغطية تكلفة الدعم.
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