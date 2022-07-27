واشنطن تواصل الضغط لفرض سقف لسعر النفط الروسي.. بحثت الاقتراح مع بريطانيا

تواصل واشنطن الضغط من أجل اقتراح لوضع سقف لسعر النفط الروسي، في خطوة تهدف للحد من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة العالمية، حيث بحثت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الاقتراح في مكالمة هاتفية مع وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي، يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن الوزيرين ناقشا الحاجة إلى مواصلة تسريع دعم ميزانية أوكرانيا، وفرص تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

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وكانت يلين أجرت في وقت سابق من الشهر الجاري، محادثات مع الهند وكوريا الجنوبية بشأن الاقتراح، وقالت إن المحادثات مع نيودلهي "مشجعة".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية وقتها، إن الهند لم تقدم أي وعود بشأن سقف أسعار النفط، لكنها تعمل مع الولايات المتحدة ولم "تبدِ عداء للفكرة".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أكد أن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمي إذا فُرض سقف للأسعار.

وقال: "إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية، هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة".

وتزيد البرازيل والصين والهند وبعض الدول في إفريقيا والشرق الأوسط واردات الطاقة من روسيا التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.