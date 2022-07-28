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ألمانيا تخصص 180 مليار دولار لمشاريع الطاقة

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ألمانيا طاقة نظيفة
محطة للطاقة النظيفة في ألمانيا
ألمانيا

ألمانيا تخصص 180 مليار دولار لمشاريع الطاقة

لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافقت الحكومة الألمانية على خطة استثمارية بقيمة 180 مليار دولار على مدار 4 سنوات مقبلة، للمساعدة في تسريع التحول إلى الاقتصاد النظيف، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وأوضحت الحكومة أن الصندوق يستهدف تحديث الاقتصاد الألماني وتمويل حماية المناخ، كما سيدعم تحويل إمدادات الطاقة في ألمانيا وجهود تطوير قطاع الهيدروجين.

وذكرت وزارة المالية الألمانية أن التوسع في الموارد المتجددة أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد خفضت أخيرا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى نحو 20% من الطاقة الإنتاجية.

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