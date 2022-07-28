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المجر تقر بصحة قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص قيود الطلب على الغاز    

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النفط و الغاز الروسي مناسبة
الغاز الروسي
روسيا و أوكرانيا

المجر تقر بصحة قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص قيود الطلب على الغاز

اعتبرته غير ملائم لها.. لكنها أكدت أنها ستسعى لتنفيذه بأقل ضرر ممكن

بودابست - رويترز

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قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الخميس، إن الوحدة الأوروبية مهمة، لذلك فإن بلاده تقر بصحة خطة الاتحاد الأوروبي الطارئة لكبح الطلب على الغاز، في الوقت الذي تستعد فيه الدول الأعضاء لمزيد من التخفيضات في إمدادات الغاز الروسي.

وأضاف أوربان في إفادة صحفية من فيينا عقب اجتماعه مع نظيره النمساوي، كارل نيهامر،: "نقر بصحة القرار غير الملائم لنا وسنسعى جاهدين لتنفيذه بأقل قدر ممكن من الضرر".

وكان أوربان، قال الشهر الماضي، إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية، سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة.

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وذكر أنه بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في المجر، الذي ارتفع إلى 10.7% في مايو، سيصل إلى ما بين 15 و16%.

وأعرب أوربان، عن قناعته، أن بلاده وأوروبا ستدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا.

لكنه أكد وقتها، أنه يرى مستقبل بلاده مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن لا مشكلة لدى المجر بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

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