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توتال: الإمارات تزود فرنسا بما يصل إلى 300 ألف طن من الديزل

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توتال إنرجيز
اقتصاد فرنسا

توتال: الإمارات تزود فرنسا بما يصل إلى 300 ألف طن من الديزل

بموجب اتفاق وقعه البلدان الأسبوع الماضي

دبي - العربية.نت

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قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، إن الإمارات ستزود فرنسا بما يصل إلى 300 ألف طن من الديزل بموجب اتفاق وقعه البلدان الأسبوع الماضي.

وأضاف بويان مخاطبا مجموعة من المحللين، أن الحكومة الفرنسية وقعت الأسبوع الماضي اتفاقا مع أبوظبي لتأمين الحصول على 300 ألف طن من الديزل على أن تكون توتال إنرجيز هي "الوسيط".

ولم يتم الكشف عن حجم هذه الصفقة من قبل.

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