مصادر: أوبك+ تدرس إبقاء إنتاج النفط ثابتا أو زيادته قليلا

ذكرت ثمانية مصادر أن منظمة أوبك وحلفاؤها سيدرسون إبقاء إنتاجهم من النفط دون تغيير خلال شهر سبتمبر/أيلول عندما يلتقون الأسبوع المقبل، على الرغم من دعوات من الولايات المتحدة بضخ مزيد من الإمدادات.

وقالت المصادر إن المنظمة وحلفاءها فيما يعرف بتجمع أوبك+ سيدرسون أيضا زيادة طفيفة في الإنتاج على الأرجح.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن صدور بعض الإعلانات الإيجابية عن اجتماع أوبك+ المقرر الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين أن ذلك يستند إلى محادثات جرت قبيل اجتماع الثالث من أغسطس/آب خلال مناقشات الرئيس جو بايدن الثنائية ومتعددة الأطراف في أثناء زيارته للسعودية لكن "هذه قرارات يتعين على أعضاء أوبك اتخاذها ونحن نحترم هذه العملية".