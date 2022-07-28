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مصادر: أوبك+ تدرس إبقاء إنتاج النفط ثابتا أو زيادته قليلا

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أوبك بلس

مصادر: أوبك+ تدرس إبقاء إنتاج النفط ثابتا أو زيادته قليلا

مسؤول أميركي: هذه قرارات يتعين على أعضاء أوبك اتخاذها ونحن نحترم هذه العملية

لندن - رويترز

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ذكرت ثمانية مصادر أن منظمة أوبك وحلفاؤها سيدرسون إبقاء إنتاجهم من النفط دون تغيير خلال شهر سبتمبر/أيلول عندما يلتقون الأسبوع المقبل، على الرغم من دعوات من الولايات المتحدة بضخ مزيد من الإمدادات.

وقالت المصادر إن المنظمة وحلفاءها فيما يعرف بتجمع أوبك+ سيدرسون أيضا زيادة طفيفة في الإنتاج على الأرجح.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن صدور بعض الإعلانات الإيجابية عن اجتماع أوبك+ المقرر الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين أن ذلك يستند إلى محادثات جرت قبيل اجتماع الثالث من أغسطس/آب خلال مناقشات الرئيس جو بايدن الثنائية ومتعددة الأطراف في أثناء زيارته للسعودية لكن "هذه قرارات يتعين على أعضاء أوبك اتخاذها ونحن نحترم هذه العملية".

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