الإليزيه: ولي العهد السعودي وماكرون اتفقا على أهمية تنويع إمدادات الطاقة  

قال قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا على أهمية تنويع إمدادات الطاقة.

وكان ولي العهد السعودي، التقى في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، ماكرون.

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وفور وصول ولي العهد، قصر الإليزيه، كان في استقباله الرئيس الفرنسي، الذي رحب بولي العهد في فرنسا متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعقد ولي العهد والرئيس الفرنسي اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين، حيث تركزت محادثات الجانبين على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.