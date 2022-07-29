الإليزيه: ولي العهد السعودي وماكرون اتفقا على أهمية تنويع إمدادات الطاقة
قال قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا على أهمية تنويع إمدادات الطاقة.
وكان ولي العهد السعودي، التقى في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، ماكرون.
مادة اعلانية
وفور وصول ولي العهد، قصر الإليزيه، كان في استقباله الرئيس الفرنسي، الذي رحب بولي العهد في فرنسا متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
وعقد ولي العهد والرئيس الفرنسي اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين، حيث تركزت محادثات الجانبين على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
اقرأ أيضاً
-
أسعار النفط تستقر مع قلة الإمدادات.. والأنظار تتجه لاجتماع أوبك+مخاوف الركود حدّت من المكاسب طاقة
-
خبير نفطي للعربية: أساسيات السوق قوية.. وهذا سبب تذبذب الأسعار حالياًأوضح أن المشكلة الحقيقية هي عدم وجود طاقة فائضة وقلة البدائل قصص اقتصادية
-
"أدنوك" تشتري حصة 50% في "توتال إنرجيز" المصرية مقابل 200 مليون دولارمن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من 2023 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية