سعر برنت يرتفع 6.6% في أسبوع.. والأسواق تترقب اجتماع أوبك +

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين للبرميل في جلسة الجمعة مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك+ الأسبوع المقبل، وانحسار التوقعات بأن مجموعة المنتجين ستعزز الإمدادات قريبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.87 دولار، أي 2.7%، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولار للبرميل، لتصل الارتفاعات الشهرية إلى 0.9%، فيما سجلت الزيادة الأسبوعية 6.6%.

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وزاد العقد الأكثر نشاطا لتسليم أكتوبر/ تشرين الأول 2.14 دولار، أي 2.1%، عند 103.97 دولار، وفق رويترز.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.20 دولار، أي 2.3%، ليبلغ 98.62 دولار، بزيادة 4.1% خلال الأسبوع الماضي، مقابل خسارة شهرية بنسبة أكثر من 6% في شهر يوليو.

ومما عزز أسعار النفط صعود أسواق الأسهم وانخفاض مؤشر الدولار، مما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع على البيانات قوله إن نسبة نقص الإنتاج لدى أوبك+ قفزت إلى 320% في يونيو من 256% في مايو 220% في أبريل.

وذكرت أيضا أن النقص في إنتاج مجموعة أوبك+ من المستويات المخطط لها بلغ 2.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وعانى معظم المنتجين في أوبك من نقص مزمن في الاستثمار بسبب تراجع الأسعار في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى الضغط على المستثمرين للتخلي عن الوقود الأحفوري وإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وقالت ثمانية مصادر إن أوبك+ ستدرس إبقاء معدل الإنتاج دون تغيير في شهر سبتمبر/ أيلول عندما تجتمع الأسبوع المقبل رغم نداءات الولايات المتحدة لضخ مزيد من الإمدادات، لكن من المرجح أيضا أن يناقش الاجتماع زيادة طفيفة في الإنتاج.