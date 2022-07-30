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غازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

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غاز روسيا غازبروم (تعبيرية)
غازبروم (تعبيرية)
غاز روسيا

غازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

بدعوى انتهاك لاتفيا لشروط سحب الغاز

دبي - العربية.نت

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قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم السبت، إنها أوقفت إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة، متهمة إياها بانتهاك شروط سحب الغاز.

وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.

كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة شل إنرجي أوروبا في ألمانيا، وفق رويترز.

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وفي بيان صدر اليوم السبت، لم تحدد غازبروم شروط سحب الغاز التي تزعم أن لاتفيا انتهكتها.

ويأتي تحرك غازبروم بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا غاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها.

لكن متحدثا باسم شركة لاتفيا غاز قال أمس الجمعة، إن الشركة تشتري الغاز من روسيا وليس من غازبروم. ولم تذكر الشركة اسم الجهة التي تزودها بالغاز لاعتبارات تتعلق بالسرية.

وفي مارس/ آذار، قال بوتين إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها "بغير الصديقة" فيما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل.

وحذرت المفوضة الأوروبية من أن الامتثال لأمر بوتين قد يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو، وحثت شركات الاتحاد الأوروبي على مواصلة الدفع بالعملة المتفق عليها في عقودها مع غازبروم، وهي اليورو أو الدولار في الأغلب.

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