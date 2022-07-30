نواب فرنسيون يدعون الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن اتفاقية الغاز مع أذربيجان

دعا عشرات النواب الفرنسيين من كافة التوجّهات السياسية، الاتحاد الأوروبي إلى "التخلي" عن الاتفاق المبرم مع أذربيجان لمضاعفة واردات الغاز، مندّدين بـ"دولة لديها تطلعات عدوانية".

وأكد الموقعون على مقالة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "هذه المبادرة تواصل السباق المحموم نحو استغلال موارد كوكبنا وتضع الاتحاد الأوروبي في وضع تبعية جديدة لدولة لديها تطلعات عدوانية".

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لايين في 18 يوليو في باكو، اتفاقية لمضاعفة واردات الغاز من هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، إلى الاتحاد الأوروبي "في غضون بضع سنوات"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وكتب النواب الموقعون البالغ عددهم نحو ستين، "نطالب بإلحاح المفوضية الأوروبية بالتخلي عن هذا المشروع مع أذربيجان ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وكذلك البرلمان الأوروبي، بعدم المصادقة مهما كانت الظروف، على الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى استبدال التبعية للغاز الروسي، بتبعية للغاز الأذربيجاني".

ومن بين الموقعين على المقالة زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور ورئيس منطقة بروفانس ألب كوت دازور رونو موسولييه.

واعتبر النواب أن الدولة الواقعة في القوقاز "تشارك أيضًا في السباق المحموم لعمليات تمويل الأسلحة التي تبيد الأرمن في ناغورنو كاراباخ أو جمهورية أرمينيا".

وأكدوا أن "أذربيجان أشارت بشكل واضح إلى أنها لم تكتفِ بانتصارها العسكري" في إشارة إلى "الحرب التي استمرت 44 يومًا في خريف 2020" في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا.

ورأى النواب أن الاتفاقية حول الغاز تشكل "استجابة من الماضي، وتتعارض مع الالتزامات في مجال التحول البيئي والمطلب بأن تكون الطاقة خضراء أكثر في اتحاد أوروبي يتمتع بسيادة أكبر".

وحذّروا من أن "باختيار أذربيجان كمورّد للغاز، فإن فون دير لايين تُضعف الاتحاد الأوروبي".