نفط وغاز
إنتاج ليبيا النفطي يصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً عند معدلاته الطبيعية
عند نفس المستويات المسجلة قبل فرض حالة القوة القاهرة على الصادرات النفطية
قال محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، اليوم الأحد، إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.
واستأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي، وفق رويترز.
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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأسبوع الماضي، إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين، وهي المعدلات الطبيعية للإنتاج والمسجلة قبل فرض حالة القوة القاهرة على الصادرات.
وأضافت المؤسسة حينها أن إنتاجها من النفط يبلغ 860 ألف برميل يوميا مقابل 560 ألف برميل يوميا قبل استئناف الإنتاج.
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