أدنوك
"أدنوك" الإماراتية تعلن اكتشافاً جديداً للغاز باحتياطيات كبيرة
يقدر حجم الاكتشاف وهو الثاني ضمن نفس الامتياز بنحو تريليون و500 مليار قدم مكعبة
أعلنت شركة أدنوك عن اكتشاف جديد للغاز باحتياطيات كبيرة، في أول بئر استكشافية ضمن امتياز المنطقة البحرية رقم 2 في إمارة أبوظبي.
ويقدر حجم الاكتشاف وهو الثاني ضمن الامتياز الذي تديره شركة إيني الإيطالية، بنحو تريليون و500 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز.
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ويأتي الاكتشاف الجديد بعد الاكتشاف الأول في المكامن الأقل عمقًا الذي أُعلن عنه في فبراير الماضي، ما يجعل إجمالي الاحتياطيات لكلا الاكتشافين يصل إلى ما بين تريليونين ونصف و 3 تريليونات ونصف التريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
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