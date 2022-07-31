"أدنوك" الإماراتية تعلن اكتشافاً جديداً للغاز باحتياطيات كبيرة

أعلنت شركة أدنوك عن اكتشاف جديد للغاز باحتياطيات كبيرة، في أول بئر استكشافية ضمن امتياز المنطقة البحرية رقم 2 في إمارة أبوظبي.

ويقدر حجم الاكتشاف وهو الثاني ضمن الامتياز الذي تديره شركة إيني الإيطالية، بنحو تريليون و500 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز.

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ويأتي الاكتشاف الجديد بعد الاكتشاف الأول في المكامن الأقل عمقًا الذي أُعلن عنه في فبراير الماضي، ما يجعل إجمالي الاحتياطيات لكلا الاكتشافين يصل إلى ما بين تريليونين ونصف و 3 تريليونات ونصف التريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.