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أميركا تفرض عقوبات جديدة تستهدف النفط الإيراني

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ناقلة نفط إيرانية (فرانس برس)
ناقلة نفط إيرانية
اقتصاد إيران

أميركا تفرض عقوبات جديدة تستهدف النفط الإيراني

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 4 شركات ساعدت في بيع نفط إيراني

واشنطن - رويترز

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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على شركات صينية وشركات أخرى قالت إن إحدى أكبر شركات سمسرة البتروكيماويات في إيران استخدمتها لبيع منتجات إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات إلى شرق آسيا مع مواصلة واشنطن شن حملة على مبيعات النفط الإيرانية إلى المنطقة.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، هذه الشركات بأنها تستخدم من قبل شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية لتسهيل بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية من إيران إلى شرق آسيا.

وذكرت وزارة الخزانة عبر موقعها على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 شركات من هونغ كونغ وشركة من الإمارات وأخرى من سنغافورة اليوم الاثنين في أحدث تطور في مساعيها المكثفة لفرض عقوبات أميركية تهدف إلى خفض عائدات إيران من النفط والبتروكيماويات.

ويجمد هذا الإجراء أي أصول مقرها الولايات المتحدة، ويمنع بشكل عام الأميركيين من التعامل معها. ويخاطر كل من يشارك في معاملات معينة مع تلك الشركات أيضا بالتعرض لعقوبات.

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