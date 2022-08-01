احتياطي النفط الاستراتيجي لأميركا يهبط لأدنى مستوى في 37 عاماً
تراجعت إلى 469.9 مليون برميل
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو/ تموز.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 1985.
والكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الأسبوع الماضي والبالغة 4.6 مليون برميل هي الأصغر منذ نهاية أبريل/ نيسان.
وفي مارس/ آذار الماضي، حدد الرئيس الأميركي جو بايدن خطة لسحب مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر من الاحتياطي البترولي للتصدي لزيادات في أسعار الوقود ساهمت في صعود حاد للتضخم.
وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة منخفضة حوالي 40 سنتا للغالون عن المستويات التي كان يمكن أن تصل إليها لو لم تحدث مبيعات الخام من الاحتياطي البترولي.
ومنذ مايو/ أيار، بلغ متوسط السحوبات من الاحتياطي البترولي 880 ألف برميل يوميا. ويباع الخام إلى شركات نفط معتمدة عبر مزايدات على الانترنت.
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