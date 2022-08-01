نفط وغاز
بعد عقد من الخسائر.. توقعات بتحقيق شركات النفط الصخري أرباحاً قياسية
115 مليار دولار خسائر أكبر 28 منتجاً مستقلاً للنفط في 10 سنوات قبل الجائحة
مع انتظار الإعلان عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري، من المتوقع أن تسجل شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة أرباحًا فصلية قياسية في الربع الثاني بعد أكثر من عقد من الخسائر.
فبعد أن سجل أكبر 28 منتجًا مستقلاً للنفط في الولايات المتحدة خسائر تجاوزت 115 مليار دولار خلال السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا، تشير توقعات "بلومبرغ" إلى أنه بنهاية الربع الثاني ستحقق هذه الشركات تدفقات نقدية حرة بأكثر من 25 مليار دولار.
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أما للعام بأكمله، فقد تصل قيمة التدفقات النقدية الحرة إلى أكثر من 100 مليار دولار، أي ضعف ما سجلته العام الماضي و9 مرات أكثر من القيمة المجمعة لهذه التدفقات بين 2018 و2020.
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