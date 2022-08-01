صادرات النفط العراقي تنخفض إلى 3.303 مليون برميل يومياً في يوليو

قالت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الاثنين، إن صادرات البلاد من الخام بلغت 3.303 مليون برميل يوميا في يوليو، مقابل 3.373 مليون برميل يوميا في يونيو السابق، أقل بمقدار 70 ألف برميل يوميا.

أضافت الوزارة أن معدل سعر البرميل بلغ نحو 103.60 دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات لذلك الشهر 10.608 مليار دولار، وفق رويترز.

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ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يمكنه زيادة طاقته التصديرية بمقدار 3 ملايين برميل يوميا إذا قام بتحديث خطوط أنابيب تصدير النفط الرئيسية تحت البحر وميناءيه البريين في غضون عامين.

ووافقت الحكومة العراقية في يناير/كانون الثاني على أن تستحوذ شركة النفط الوطنية العراقية على حصة شركة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 العملاق.

ويعد حقل غرب القرنة 1 في جنوب العراق واحدا من أكبر حقول النفط في العالم إذ يحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من 20 مليار برميل، وينتج حوالي 550 ألف برميل يوميا.