لمكافحة تغير المناخ.. ضريبة أميركية ستجمع 25 مليار دولار من شركات النفط

قد تكلف صفقة الإنفاق على المناخ التي أعلن عنها الأسبوع الماضي زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور جو مانشين صناعة النفط 25 مليار دولار كضرائب جديدة.

وسيعيد ويزيد التشريع، الذي قد يحصل على تصويت في مجلس الشيوخ في أقرب وقت الأسبوع المقبل، الضريبة التي طال أمدها على المنتجات البترولية الخام والمستوردة إلى 16.4 سنت للغالون، وفقاً لملخص للخطة صدر يوم الأحد من قبل لجنة الضرائب في مجلس الشيوخ.

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كما أن اقتراحا مماثلا أدرج في قانون إعادة البناء بشكل أفضل الذي أقره مجلس النواب، كان سيجمع ما يقرب من 25 مليار دولار على مدى فترة 10 سنوات، وفقاً لتقدير الكونغرس.

وسيفرض مشروع القانون المكون من 725 صفحة والذي صدر الأسبوع الماضي أيضاً تكاليف أخرى على صناعة النفط والغاز. إذ تفرض رسوماً جديدة لأول مرة على انبعاثات الميثان تصل إلى 1500 دولار للطن وتزيد من رسوم الإتاوات التي تدفعها الشركات للحكومة مقابل النفط والغاز المنتجين على الأراضي الفيدرالية.

ويفيد التشريع، الذي يتضمن حوالي 370 مليار دولار في الإنفاق للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، أيضاً قطاع النفط والغاز مثل المطالبة بمزيد من عمليات البيع الإيجاري على الأراضي الفيدرالية.

وسيحتاج التشريع إلى المرور من مجلس الشيوخ المنقسم بواقع 50-50. قبل أن يمرر إلى مجلس النواب.