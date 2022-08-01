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الكرملين: من الصعب استمرار توريد الغاز لأوروبا في ظل العقوبات

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واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي (صورة تعبيرية)
واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي (صورة تعبيرية)
غاز روسيا

الكرملين: من الصعب استمرار توريد الغاز لأوروبا في ظل العقوبات

روسيا: العقوبات تمنع الحصول على قطع غيار لإصلاح نورد ستريم 1

دبي - العربية.نت

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أعلن الكرملين، أنه من الصعب استمرار توريد الغاز لأوروبا في ظل استمرار العقوبات.

وأضاف الكرملين، اليوم الاثنين، أن خط "نورد ستريم 1" للغاز يحتاج لإصلاحات والعقوبات تمنع الحصول على قطع غيار.

وأوقفت روسيا، يوم السبت، إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة، متهمة إياها بانتهاك شروط سحب الغاز.

وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.

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