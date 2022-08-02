شركات
أرباح "بي بي" تتضاعف 3 مرات بالربع الثاني إلى 8.45 مليار دولار
جاءت أفضل من متوسط توقعات المحللين
تضاعفت الأرباح الصافية المعدلة لشركة بريتش بتروليم "بي بي" 3 مرات على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 8.45 مليار دولار وهو ما جاء أفضل من متوسط توقعات المحللين.
كما قامت الشركة برفع توزيعات الأرباح إلى 6 سنتات للسهم، وهو تحسن عن الالتزام السابق برفع التوزيعات بنحو 4% سنويًا حتى عام 2025.
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كما انخفض صافي الدين إلى 22.8 مليار دولار بنهاية الربع الثاني انخفاضًا من نحو 33 مليار دولار العام الماضي.
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