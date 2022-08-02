أرباح "بي بي" تتضاعف 3 مرات بالربع الثاني إلى 8.45 مليار دولار

تضاعفت الأرباح الصافية المعدلة لشركة بريتش بتروليم "بي بي" 3 مرات على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 8.45 مليار دولار وهو ما جاء أفضل من متوسط توقعات المحللين.

كما قامت الشركة برفع توزيعات الأرباح إلى 6 سنتات للسهم، وهو تحسن عن الالتزام السابق برفع التوزيعات بنحو 4% سنويًا حتى عام 2025.

مادة اعلانية

كما انخفض صافي الدين إلى 22.8 مليار دولار بنهاية الربع الثاني انخفاضًا من نحو 33 مليار دولار العام الماضي.