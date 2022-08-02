.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوبك+ تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام إلى 800 ألف برميل يوميا

  • الخط
أوبك تتوقع تباطؤ نمو الطلب
أوبك
أوبك بلس

أوبك+ تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام إلى 800 ألف برميل يوميا

تراجع بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تتوقع أوبك+ أن تقل الإمدادات قليلا بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعاً في السابق، وذلك قبل يوم من اجتماع من المقرر أن تتخذ فيه المجموعة المنتجة للنفط قرارات بشأن سياستها الإنتاجية للشهر المقبل.

وقالت ثلاثة مصادر من وفود أوبك+ إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء، خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.

وتجتمع اللجنة الفنية قبل اجتماع وزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا أو التكتل المعروف باسم أوبك+ يوم الأربعاء.

أسواق النفط تبدأ العد التنازلي لاجتماع أوبك+.. برنت عند 100 دولار طاقة أسعار النفط أسواق النفط تبدأ العد التنازلي لاجتماع أوبك+.. برنت عند 100 دولار

وقال أحد المصادر إن اللجنة الفنية، التي تقدم نصائح للمجموعة بشأن أساسيات السوق، لم تناقش أي شيء يتعلق بسياسة الإنتاج في اجتماعها.

وقالت مصادر من أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن المجموعة ستُبقي على الأرجح على إنتاج شهر سبتمبر أيلول ثابتا بدون تغيير أو ستزيده زيادة طفيفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد بعضا من قصص اللجوء السوري في مخيم الزعتري بالأردن العربية ترصد بعضا من قصص اللجوء السوري في مخيم الزعتري بالأردن
اكتشف المزيد