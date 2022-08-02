أوبك+ تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام إلى 800 ألف برميل يوميا
تراجع بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة
تتوقع أوبك+ أن تقل الإمدادات قليلا بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعاً في السابق، وذلك قبل يوم من اجتماع من المقرر أن تتخذ فيه المجموعة المنتجة للنفط قرارات بشأن سياستها الإنتاجية للشهر المقبل.
وقالت ثلاثة مصادر من وفود أوبك+ إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء، خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.
وتجتمع اللجنة الفنية قبل اجتماع وزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا أو التكتل المعروف باسم أوبك+ يوم الأربعاء.
وقال أحد المصادر إن اللجنة الفنية، التي تقدم نصائح للمجموعة بشأن أساسيات السوق، لم تناقش أي شيء يتعلق بسياسة الإنتاج في اجتماعها.
وقالت مصادر من أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن المجموعة ستُبقي على الأرجح على إنتاج شهر سبتمبر أيلول ثابتا بدون تغيير أو ستزيده زيادة طفيفة.
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