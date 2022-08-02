الحكومة: اعتماد النمسا على روسيا في الغاز انخفض إلى أقل من 50%

قالت حكومة النمسا يوم الاثنين، إن البلاد حققت تقدما في تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي وتعزيز مخزونات الغاز.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر بعد اجتماع أزمة بشأن إمدادات الطاقة "لدينا الآن بالفعل مخزون يزيد على 50 تيراوات ساعة من الـ 76 تيراوات ساعة التي نحتاجها. هذا نجاح واضح، خصوصا عندما ندرك أنه في مارس/آذار بدأنا بمخزون للغاز عند حوالي 15 تيراوات ساعة".

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وقالت وزيرة البيئة ليونور جوسلر إن الاعتماد على الغاز الروسي هبط إلى أقل من 50%، من حوالي 80% في السابق.

وأضافت أن مخزونات الغاز الآن تغطي نحو 55% من الاستهلاك السنوي للبلاد، مضيفة أن الهدف هو الوصول إلى 80% بحلول بداية موسم التدفئة الشتوية.