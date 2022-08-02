تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار يقودان انخفاض استهلاك الطاقة في ألمانيا   

قالت مجموعة "إيه جي إي بي" الألمانية لإحصاءات الصناعة اليوم الثلاثاء إن استهلاك الطاقة في ألمانيا هبط 3.5% على أساس سنوي في النصف الأول من 2022 بسبب تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار واعتدال الأحوال الجوية.

وأضافت المجموعة أن أكبر اقتصاد في أوروبا استهلك 203.0 ملايين طن من معادل الفحم، وهو مقياس معياري للصناعة، على مدار الأشهر الستة الأولى هذا العام، انخفاضا من 210.4 مليون طن قبل عام.

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وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في 2022 إلى 1.2% من 2.1% في أبريل/نيسان.

وفي وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية على خطة استثمارية بقيمة 180 مليار دولار على مدار 4 سنوات مقبلة، للمساعدة في تسريع التحول إلى الاقتصاد النظيف، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وأوضحت الحكومة أن الصندوق يستهدف تحديث الاقتصاد الألماني وتمويل حماية المناخ، كما سيدعم تحويل إمدادات الطاقة في ألمانيا، وجهود تطوير قطاع الهيدروجين.