صادرات النفط السعودية ترتفع لأعلى مستوى منذ أبريل 2020
تجاوزت الشحنات إلى الهند مليون برميل يوميًا للمرة الأولى منذ أبريل 2020
قفزت صادرات السعودية من النفط في يوليو الماضي إلى 7.5 مليون برميل يوميا، عند أعلى مستوى منذ أبريل 2020.
وارتفعت صادرات النفط السعودية إلى الصين إلى 1.65 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، فيما تجاوزت الشحنات إلى الهند مليون برميل يوميًا للمرة الأولى منذ أبريل 2020.
في المقابل، تراجعت شحنات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة إلى نحو 371 ألف برميل يوميًا في يوليو، من 417 ألفًا في الشهر السابق، وفق وكالة بلومبرغ.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الأسبوع الماضي، ارتفاع الصادرات السلعية في شهر مايو 2022 بنسبة 83.4% إلى 144.1 مليار ريال مقابل 78.6 مليار ريال في شهر مايو من 2021.
وقالت الهيئة في تقرير لها، إن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الصادرات البترولية بمقدار 59.7 مليار ريال بنسبة 105.5% في شهر مايو 2022، إلى 116.2 مليار ريال، مقابل 56.54 مليار ريال في مايو 2021.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 80.6% في مايو الماضي، مقابل 72% في مايو 2021.
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