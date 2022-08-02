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صادرات نفط فنزويلا تهبط 27% في يوليو بسبب مشاكل إمدادات الكهرباء

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نفط فنزويلا
نفط فنزويلا (تعبيرية)
نفط وغاز

صادرات نفط فنزويلا تهبط 27% في يوليو بسبب مشاكل إمدادات الكهرباء

معظم الشحنات الفنزويلية كانت متجهة إلى الصين مباشرة

دبي - العربية.نت

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هبطت صادرات فنزويلا من النفط الخام 27% في يوليو/ تموز عن الشهر السابق متضررة من تعطلات في إمدادات الكهرباء والغاز إلى شركة الطاقة المملوكة للدولة، بحسب بيانات رفينيتيف ايكون لرصد السفن ووثائق داخلية للشركة.

وأشارت البيانات إلى أن ما إجماليه 29 سفينة غادرت فنزويلا الشهر الماضي حاملة 460 ألفا و323 برميلا يوميا من الخام والمنتجات المكررة.

تشير تلك الأرقام إلى انخفاض قدره 27% مقارنة بشهر يونيو/حزيران وهبوطا بنسبة 38% من مستويات يوليو/تموز 2021، وفق رويترز.

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وأظهرت بيانات إيكون أن معظم الشحنات كانت متجهة إلى الصين مباشرة أو من خلال مراكز لإعادة الشحن مثل ماليزيا.

وتأرجحت مبيعات النفط من البلد الواقع في أميركا الجنوبية والعضو بمنظمة أوبك هذا العام بينما تتسبب البنية التحتية العتيقة لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة ونقص في الاستثمار وعقوبات أميركية في تقييد الإنتاج والصادرات.

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