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محارق الجثث في أزمة.. الموتى الألمان سيعانون من قطع الغاز الروسي

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غاز أوروبا روسيا مناسبة (أ ف ب)
قطع الغاز الروسي يهدد أوروبا
نفط وغاز

محارق الجثث في أزمة.. الموتى الألمان سيعانون من قطع الغاز الروسي

رئيس اتحاد محارق الجثث في ألمانيا يحذر من مشكلة إذا قطعت روسيا الغاز

ألمانيا - رويترز

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سيواجه الألمان الذين يختارون أن تُحرق جثثهم عندما يموتون مشكلة إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز.

بينما تبرز العقوبات الغربية التوتر بين أوروبا وموسكو فإن ألمانيا بكاملها في حالة تأهب تحسبا لانقطاع محتمل في الإمدادات من عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة غازبروم.

وتعكف شركات من بينها محارق الجثث على تطوير خطط طوارئ للتغلب على ارتفاع تكاليف الغاز واحتمال أنه لن يكون متاحا بأي سعر.

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وقال رئيس اتحاد محارق الجثث في ألمانيا سفيند يويرك سوبولفسكي، إنه في حال تطبيق أي نظام للحصص فإن القطاع ينبغي أن تكون له الأولوية لأنه بدون الغاز لن تتمكن معظم محارق الجثث من العمل.

وأضاف قائلا "لا يمكنك وقف الموت".

وتشير أرقام من جمعية متعهدي الجنائز في ألمانيا إلى أنه من بين مليون شخص تقريبا يموتون كل عام في البلاد فإن حوالي ثلاثة أرباعهم تُحرق جثثهم. وقال ستيفن نيوسر رئيس الجمعية إنه مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى فإن تلك نسبة مرتفعة.

وأضاف أنه في الأجل الطويل، فإن التحول من الغاز إلى الكهرباء قد يكون خيارا، لكن ذلك قد لا يحدث سريعا.

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