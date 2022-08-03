أسعار النفط تعوض خسائرها.. وبرنت فوق 100 دولار

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها في وقت سابق، بعدما أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن مجموعة أوبك+ المنتجة للخام على وشك الاتفاق على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً.

زادت عقود خام برنت الآجلة 78 سنتا أو 0.8% إلى 101.32 دولار للبرميل الساعة 1150 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو 1% إلى 95.36 دولار للبرميل.

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وقال ثلاثة مندوبين من أوبك+ لـ"رويترز" قبل اجتماع المجموعة، إنها قلصت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 يوليو. وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بنحو 350 ألف برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.

