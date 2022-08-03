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أسعار النفط تعوض خسائرها.. وبرنت فوق 100 دولار

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File photo of a pump jack operating in the Permian Basin oil and natural gas production area near Odessa, Texas, US. (Reuters)
بئر نفطية
أسعار النفط

أسعار النفط تعوض خسائرها.. وبرنت فوق 100 دولار

السوق تترقب نتائج اجتماع أوبك+

لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها في وقت سابق، بعدما أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن مجموعة أوبك+ المنتجة للخام على وشك الاتفاق على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً.

زادت عقود خام برنت الآجلة 78 سنتا أو 0.8% إلى 101.32 دولار للبرميل الساعة 1150 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو 1% إلى 95.36 دولار للبرميل.

وقال ثلاثة مندوبين من أوبك+ لـ"رويترز" قبل اجتماع المجموعة، إنها قلصت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً.

أوبك+ تعلن الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بـ 100 ألف برميل يومياً طاقة أوبك بلس أوبك+ تعلن الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بـ 100 ألف برميل يومياً

في غضون ذلك، أظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 يوليو. وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بنحو 350 ألف برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.

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