المستشار الألماني: علينا أن نتوقع عدم التزام روسيا بعقود توريد الغاز

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس اليوم الأربعاء، إن على دول أوروبا أن تتوقع عدم التزام روسيا بعقود توريد الغاز.

وأكد شولتس أن نقل التوربينات هو في الواقع "أمر بسيط للغاية"، يحتاج إلى قول "غازبروم" أنها تريد ذلك فعلياً.

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موضحاً أنه لا توجد عقوبات مفروضة على قطاع الغاز الروسي، ولا يوجد سبب لعدم تسليم التوربينات.

وقال: "يمكن نقل التوربين في أي وقت، لكنك بحاجة إلى طرف مقابل يريد ذلك فعليًا"، في إشارة إلى التوربين الذي أرسل للإصلاح في كندا.

لكنه أكد على ضرورة الاستعداد حتى لو حدث بالفعل نقل التوربين، فقد يكون هناك المزيد من اضطرابات الإمداد.

وقال المستشار الألماني: "لهذا السبب اتخذنا إجراءات عديدة لتنويع الإمدادات بسرعة بعيدًا عن روسيا".

كان الكرملين أعلن أنه من الصعب استمرار توريد الغاز لأوروبا في ظل استمرار العقوبات. وأضاف يوم الاثنين، أن خط "نورد ستريم 1" للغاز يحتاج لإصلاحات، والعقوبات تمنع الحصول على قطع غيار.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية، فيتالي ماركيلوف، إن الشركة لم تتلق حتى الآن توربين سيمنز المستخدم في محطة خط أنابيب نورد ستريم 1 بورتوفايا، الذي يخضع للصيانة في كندا.

في المقابل، تقول شركة سيمنز إنها تتواصل يومياً مع غازبروم الروسية بشأن استعدادها لتسليم توربين نورد ستريم 1.

من ناحية أخرى، قال المستشار الألماني: "سنتخذ المزيد من الإجراءات لتخفيف العبء على المواطنين ذوي الدخل المنخفض"، مشيراً إلى أن "المواطنين الألمان يستعدون لتوفير الطاقة.. هناك زخم في ألمانيا لخفض الاستهلاك".