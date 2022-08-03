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مسؤول أميركي: قرار أوبك+ زيادة إنتاج النفط "خطوة للأمام"

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البيت الأبيض
البيت الأبيض
أوبك بلس

مسؤول أميركي: قرار أوبك+ زيادة إنتاج النفط "خطوة للأمام"

أوبك+ توصلت بعد اجتماعها اليوم لاتفاق على زيادة الإنتاج بـ 100 ألف برميل يومياً لما بعد أغسطس

دبي - العربية.نت

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قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن قرار أعضاء تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً هو "خطوة للأمام".

وأضاف المسؤول أن بايدن يريد أن يرى المزيد وأنه سيدفع في الداخل والخارج نحو زيادة إمدادات الطاقة، وفق ما نقلته "رويترز".

وكانت مجموعة أوبك+ توصلت بعد اجتماعها اليوم الأربعاء، لاتفاق على زيادة الإنتاج بـ 100 ألف برميل يومياً لما بعد أغسطس، مشيرة إلى أن نقص الاستثمارات أدى لضعف الطاقة الإنتاجية.

كما أبدت أوبك+ قلقها من عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب، وقالت إن عدم كفاية الاستثمارات سيؤثر على توفر معروض نفطي كافٍ لسد الطلب المتنامي لما بعد 2023، مشيرة إلى أن محدودية الطاقة الفائضة لإنتاج النفط تقتضي استخدامها بحذر شديد.

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