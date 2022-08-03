مسؤول أميركي: قرار أوبك+ زيادة إنتاج النفط "خطوة للأمام"
أوبك+ توصلت بعد اجتماعها اليوم لاتفاق على زيادة الإنتاج بـ 100 ألف برميل يومياً لما بعد أغسطس
قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن قرار أعضاء تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً هو "خطوة للأمام".
وأضاف المسؤول أن بايدن يريد أن يرى المزيد وأنه سيدفع في الداخل والخارج نحو زيادة إمدادات الطاقة، وفق ما نقلته "رويترز".
وكانت مجموعة أوبك+ توصلت بعد اجتماعها اليوم الأربعاء، لاتفاق على زيادة الإنتاج بـ 100 ألف برميل يومياً لما بعد أغسطس، مشيرة إلى أن نقص الاستثمارات أدى لضعف الطاقة الإنتاجية.
كما أبدت أوبك+ قلقها من عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب، وقالت إن عدم كفاية الاستثمارات سيؤثر على توفر معروض نفطي كافٍ لسد الطلب المتنامي لما بعد 2023، مشيرة إلى أن محدودية الطاقة الفائضة لإنتاج النفط تقتضي استخدامها بحذر شديد.
-
أوبك+ تعلن الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بـ 100 ألف برميل يومياًأشارت إلى أن نقص الاستثمارات أدى لضعف الطاقة الإنتاجية طاقة
-
عوامل تمنع زيادة كبيرة في إنتاج أوبك+قال الدكتور يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، إن ثمة احتمالية ضئيلة لزيادة الإنتاج خلال الاجتماع الحالي لتحالف أوبك+، معتبراً أن ... غداء عمل
-
إنتاج أوبك يرتفع 310 آلاف برميل يومياً في يوليو رغم تعطلات نيجيريا وليبياليرتفع إلى 28.98 مليون برميل يومياً طاقة