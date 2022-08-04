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تسعير خام دبي لشهر أكتوبر بنفس مستوى الخام العماني

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أسعار النفط

تسعير خام دبي لشهر أكتوبر بنفس مستوى الخام العماني

يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية

سنغافورة – رويترز

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ذكرت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي، اليوم الخميس، أن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عند نفس مستوى السعر الرسمي للعقود الآجلة للخام العماني في أكتوبر/تشرين الأول.

يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني أكتوبر تشرين الأول في نهاية أغسطس/آب لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أكتوبر/تشرين الأول.

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