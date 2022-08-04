تسعير خام دبي لشهر أكتوبر بنفس مستوى الخام العماني

ذكرت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي، اليوم الخميس، أن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عند نفس مستوى السعر الرسمي للعقود الآجلة للخام العماني في أكتوبر/تشرين الأول.

يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني أكتوبر تشرين الأول في نهاية أغسطس/آب لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أكتوبر/تشرين الأول.