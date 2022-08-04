نفط وغاز
رويترز: السعودية ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها إلى آسيا في سبتمبر
مصادر أفادت أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل سبتمبر زاد 50 سنتاً للبرميل مقارنة بأغسطس
رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار بيع خامها لمشترين آسيويين في سبتمبر، على الرغم من انخفاض هوامش التكرير.
وذكرت مصادر مطلعة أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل سبتمبر زاد 50 سنتاً للبرميل مقارنة بأغسطس، بعلاوة قدرها 9.80 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، وهو ما يتجاوز علاوة مايو القياسية السابقة التي بلغت 9.35 دولار للبرميل.
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وجاءت الزيادة أقل من توقعات السوق بارتفاع يتراوح بين 70 سنتاً ودولار واحد للبرميل.
تراجعت هوامش الربح في مصافي التكرير الآسيوية التي تعالج خام دبي بنسبة تصل إلى 96% في يوليو، متأثرة باحتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي وضعف الطلب على الوقود.
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