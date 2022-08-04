طاقة
منح أول شهادات اعتماد في العالم للأمونيا الزرقاء لـ"أرامكو" و"سابك للمغذيات"
سابك للمغذيات الزراعية تنتج أكثر من 37 ألف طن من الأمونيا الزرقاء وأرامكو 8 آلاف
حصلت "أرامكو السعودية" وشركة "سابك للمغذيات الزراعية"، على أول شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء.
ومنحت شركة TUV rheinland هذه الشهادات لشركة "سابك للمغذيات الزراعية" في الجبيل، نظير إنتاجها أكثر من 37 ألف طن من الأمونيا الزرقاء.
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كما منحت الشهادات أيضاً لمصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) المملوكة بالكامل لـ"أرامكو السعودية"، وذلك نظير إنتاجها أكثر من 8 آلاف طن من الهيدروجين الأزرق.
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