أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة لتصعد من أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط إذ تحركت السوق بين المخاوف بشأن نقص الإمدادات والتراجع المتوقع في الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.4% إلى 94.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.3% إلى 88.81 دولار للبرميل.

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وتعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بسبب قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب، لكن مؤشرات على شح المعروض أبقت على استقرار الأسعار.

واتفقت مجموعة أوبك+ هذا الأسبوع على زيادة إنتاجها المستهدف من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، لكن بحسب بيانات أوبك، هذه واحدة من أصغر الزيادات منذ بدء تطبيق مثل هذه الحصص في عام 1982.

ومن المتوقع تصاعد المخاوف المتعلقة بالإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، إذ من المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات الروسية المنقولة بحرا من الخام والمنتجات النفطية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.