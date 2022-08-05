اقتصاد ليبيا
إيرادات النفط الليبية تسجل 11.5 مليار دولار في 7 أشهر من 2022
مع عودة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً
قال البنك المركزي الليبي في بيان يوم الخميس، إن إيرادات النفط في الأشهر السبعة الأولى من 2022 بلغت نحو 56.1 مليار دينار (11.54 مليار دولار).
استأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الشهر الماضي.
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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مؤخراً، إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين، وهي المعدلات الطبيعية للإنتاج والمسجلة قبل فرض حالة القوة القاهرة على الصادرات.
وأضافت المؤسسة حينها أن إنتاجها من النفط يبلغ 860 ألف برميل يوميا مقابل 560 ألف برميل يوميا قبل استئناف الإنتاج.
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