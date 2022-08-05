مصر ترفع السعة التخزينية لميناء الحمراء النفطي إلى 5.3 مليون برميل
بهدف تسهيل حركة تداول واستقبال الزيت الخام
وضع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، حجـر الأساس لتوسعات منطقـة ميناء الحمراء البترولى بهدف زيادة السعة التخزينية بإضافة 4 مستودعات تخزين سعة 630 ألف برميل خام لكل منها، للوصول لسعة تخزينية 5.3 مليون برميل بهدف تسهيل حركة تداول واستقبال الزيت الخام بميناء الحمراء.
وقال وزير البترول المصري، خلال جولة تفقدية بالميناء، إن تطوير ورفع كفاءة الميناء الذي يستقبل الخام حاليا يهدف للاستفادة منه أيضا كمركز لتداول وتخزين المنتجات البترولية علي ساحل البحر المتوسط.
وتفقد الوزير مشروعات التطوير والتحديث الحالية بتسهيلات الميناء وعمليات التشغيل بأحدث مستودع تخزين للخام دخل الخدمة بالميناء مؤخراً وهو المستودع رقم 7بسعة 630 ألف برميل.
كما تفقد الأعمال الإنشائية بالمستودع رقم 8 قيد الإنشاء بواسطة شركة بتروجت كمقاول عام بالتعاون مع شركة انبي وهو ما يرفع السعة التخزينية للخام بالميناء بمقدار نصف مليون برميل لتصل إلى 2.6 مليون برميل خام.
وتابع الوزير الملا تطورات مشروع إنشاء خط نقل المنتجات البترولية الجديد من مصفاة تكرير ميدور الى ميناء الحمراء بطول 140كم بتكلفة استثمارية 1.3 مليار جنيه تعظيما للبنية الأساسية بالمنطقة وتكاملا مع توسعات مصفاة تكرير ميدور وزيادة إنتاجها من البنزين والسولار والكيروسين.
-
قانون المالية التكميلي الجزائري لسنة 2022 يتوقع ارتفاع الإيرادات لـ48.6 مليار دولارنتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز اقتصاد
-
إيرادات النفط الليبية تسجل 11.5 مليار دولار في 7 أشهر من 2022مع عودة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً طاقة
-
وزارة الاستثمار السعودية تناقش توطين وصيانة القطارات مع "ألستوم"وإنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة اقتصاد