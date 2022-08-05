اقتصاد الإمارات
"أدنوك للحفر" تفوز بعقدين بـ 12.6 مليار درهم
ضمن خطة الإمارات لرفع طاقتها لإنتاج النفط لـ5 ملايين برميل يومياً
حصلت شركة "أدنوك للحفر" على عقدين بقيمة12.6 مليار درهم من شركة أدنوك البحرية.
وبموجب العقدين ستقوم أدنوك للحفر بتوفير حفارات بحرية ومنصات للحفر، بهدف المساهمة بزيادة السعة الإنتاجية لأدنوك من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات من الغاز.
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ومن جانبها، أوضحت "أدنوك للحفر" أن أثر المشروع المالي على قوائمها سيظهر خلال عامي 2022 و2023.
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