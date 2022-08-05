.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أدنوك للحفر" تفوز بعقدين بـ 12.6 مليار درهم

  • الخط
اقتصاد الإمارات

"أدنوك للحفر" تفوز بعقدين بـ 12.6 مليار درهم

ضمن خطة الإمارات لرفع طاقتها لإنتاج النفط لـ5 ملايين برميل يومياً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حصلت شركة "أدنوك للحفر" على عقدين بقيمة12.6 مليار درهم من شركة أدنوك البحرية.

وبموجب العقدين ستقوم أدنوك للحفر بتوفير حفارات بحرية ومنصات للحفر، بهدف المساهمة بزيادة السعة الإنتاجية لأدنوك من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات من الغاز.

ومن جانبها، أوضحت "أدنوك للحفر" أن أثر المشروع المالي على قوائمها سيظهر خلال عامي 2022 و2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فورين بوليسي: طالبان قتلت بوحشية قيادات سابقة في الجيش الأفغاني فورين بوليسي: طالبان قتلت بوحشية قيادات سابقة في الجيش الأفغاني
اكتشف المزيد